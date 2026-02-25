Усилил давление, предал своих: Дугин о том, почему Трамп стал врагом России

Усилил давление, предал своих: Дугин о том, почему Трамп стал врагом России

Глава Белого дома Дональд Трамп за полтора года президентства из потенциального партнера превратился во врага России, считает философ и политолог Александр Дугин. В интервью NEWS.ru он объяснил, почему на первый взгляд дружелюбно настроенный к РФ президент США фактически продолжает агрессивную политику в отношении Москвы.

Почему Трампа можно было считать партнером России

Трамп мог стать если не другом, то партнером России. Его предвыборная программа и идеология MAGA производили впечатление последовательных и основательных, противоположных глобалистам и глубинному государству. Если опираться на лозунги Трампа, на действия в первые дни после возвращения в Белый дом, то действительно они открывали возможность резкого улучшения отношений США и России.

Он назвал боевые действия на Украине войной экс-президента США Джо Байдена и говорил, что не надо продолжать интервенции, разбрасывать силы. Вместо этого Трамп призывал сосредоточиться на американском обществе: возвращать традиционные ценности, изгонять нелегальных мигрантов, сокращать преступность, бороться с наркотиками, менять модель образования и строить многополярный мир.

Эти планы обещали Москве существенное изменение отношений в лучшую сторону. Открывалось окно возможностей идеологического союзничества России как консервативной страны, выступающей за многополярный мир, с США в их противостоянии с глубинным государством.

Боевые действия на Украине, вероятно, завершились бы не сразу, так как Трамп вряд ли понимает историческую глубину этого конфликта. При этом Россия могла надеяться, что глава Белого дома сократит поддержку президента Украины Владимира Зеленского, предоставив разрешение кризиса Киеву или Брюсселю.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Когда и почему Трамп занял враждебную России позицию

Через три месяца после прихода Трампа к власти, весной 2025 года, что-то системно пошло не так. Трамп вдруг отказался публиковать файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, хотя на этом обещании он выиграл выборы, поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его действия в Газе, нанес удары по Ирану. С Россией отношения зашли в тупик, санкции продолжаются, военная, дипломатическая, разведподдержка ВСУ продолжается.

Почти все, кто поддерживал Трампа, от него отвернулись. Сторонники главы Белого дома считали, что та идеология, с которой он пришел на второй президентский срок, его направит.

Трамп совершает враждебные по отношению к России действия, направленные в противоположную сторону от интересов Москвы. Он нападает на БРИКС, многополярный мир, усиливает давление на Кремль и, вероятно, хочет разрушить отношения с Китаем.

Какое важное соглашение могли бы заключить США и Россия при Трампе

Останься Трамп таким, каким он обещал быть в начале второго президентского срока, то Россия и США вместе могли бы стать архитекторами многополярного мира. Страны смогли бы выработать общую систему безопасности, пересмотреть правила миропорядка, уйти от глобалистской повестки, восстановить понятие суверенных государств цивилизаций и построить мировую архитектуру великих держав при участии Китая, Индии, исламского мира, Африки и Латинской Америки.

Американский журналист Такер Карлсон, политолог Джон Миршаймер и большинство аналитиков — сторонников Трампа были ориентированы в значительной мере на союз с Россией. Однако теперь шанс выстроить архитектуру по ту сторону глобализма, постглобалистского, постлиберального мира, который был у Москвы и Вашингтона, чрезвычайно мал.

России надо настраиваться на защиту национальных интересов перед давлением Запада, каким бы оно ни было. Исходя из файлов Эпштейна, есть гиперстейт, а не дипстейт, которое стало более важной силой. Получается, что за Трампом и глобалистами, при всем накале их отношений, стоит некая общая сеть. России нужно делать ставку только на себя и свои ценности. Нужно строить мир с теми, кто действительно к этому склонен.

Читайте также:

В Госдуме ответили, отважится ли Трамп атаковать Иран

В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца

Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине

Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского