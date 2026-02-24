Зачистка американских элит могла бы ускорить урегулирование конфликта на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Однако, по его мнению, президент США Дональд Трамп не стремится идти по этому пути.

Трамп может, конечно, назвать всех, кто в Соединенных Штатах выступает за конфликт на Украине, помощь Киеву, выдвижение требований Москве, вхождение украинцев в НАТО и ЕС, и объявить их врагами США. По той причине, что они ведут страну в ядерный конфликт с Россией, который может нанести Штатам неприемлемый ущерб — всех в тюрьму. Все ждали и боялись этого одновременно, но Трамп начал строить бальный зал, поэтому ничего не будет. Пока президент США не проведет зачистку американских элит, а он ее, скорее всего, за оставшиеся годы уже не сделает, то контакты Штатов не помогут привести к устойчивому миру, — высказался Дробницкий.

Он отметил, что данный факт не умаляет важности взаимодействия с американской стороной. Однако, по словам американиста, не стоит ожидать от этих контактов достижения мира на территории Украины.

Ранее журналист Екатерина Мур заявила, что заявленная Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля выглядит трудновыполнимой. По ее словам, установленные главой Белого дома сроки вряд ли будут соблюдены.