Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:54

Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине

Американист Дробницкий: зачистка американских элит ускорила бы мир на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Зачистка американских элит могла бы ускорить урегулирование конфликта на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Однако, по его мнению, президент США Дональд Трамп не стремится идти по этому пути.

Трамп может, конечно, назвать всех, кто в Соединенных Штатах выступает за конфликт на Украине, помощь Киеву, выдвижение требований Москве, вхождение украинцев в НАТО и ЕС, и объявить их врагами США. По той причине, что они ведут страну в ядерный конфликт с Россией, который может нанести Штатам неприемлемый ущерб — всех в тюрьму. Все ждали и боялись этого одновременно, но Трамп начал строить бальный зал, поэтому ничего не будет. Пока президент США не проведет зачистку американских элит, а он ее, скорее всего, за оставшиеся годы уже не сделает, то контакты Штатов не помогут привести к устойчивому миру, — высказался Дробницкий.

Он отметил, что данный факт не умаляет важности взаимодействия с американской стороной. Однако, по словам американиста, не стоит ожидать от этих контактов достижения мира на территории Украины.

Ранее журналист Екатерина Мур заявила, что заявленная Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля выглядит трудновыполнимой. По ее словам, установленные главой Белого дома сроки вряд ли будут соблюдены.

США
Украина
СВО
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, в какие махинации с наемниками играет Киев
Игромания, мечты о режиссуре, новые фильмы: как живет Дмитрий Паламарчук
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.