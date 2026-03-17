Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии

Азаров: фото посла Украины с дырявым флагом Венгрии опозорило Киев

Федор Шандор Федор Шандор Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский посол в Венгрии Федор Шандор своим снимком с продырявленным венгерским флагом показал откровенное хамство по отношению к стране пребывания, заявил в своем Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, дипломат этим поступком лишь опозорил Киев.

Шандор осквернил национальную символику Венгрии, сфотографировавшись с продырявленным венгерским флагом, — отметил он.

Ранее Шандор, представляющий Киев в Будапеште, опубликовал фото с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди. Представители Киева позируют с развернутым продырявленным венгерским флагом. Фото было выложено в день венгерского национального праздника. Эксперты предполагают, что снимок может вызвать серьезный дипломатический скандал.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что государство не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны президента Владимира Зеленского. Он напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом с целью заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.

Николай Азаров
Украина
флаги
Венгрия
