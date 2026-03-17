Украинский дипломат взял для фотографии продырявленный флаг Венгрии

Украинский дипломат Федор Шандор, представляющий Киев в Будапеште, опубликовал фото с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди. Представители Киева позируют с развернутым продырявленным венгерским флагом, пишет РИА Новости

Фото было выложено в день венгерского национального праздника. Эксперты предполагают, что снимок может вызвать серьезный дипломатический скандал.

Венгерский флаг с круглой дырой посередине имеет особое историческое значение. В 1956 году участники восстания вырезали из триколора советский герб в знак протеста против власти СССР. В современной Венгрии такой флаг используется лишь 23 октября, в годовщину событий 1956-го, как антисоветский символ.

Шандор же разместил провокационное фото по случаю другого праздника — годовщины начала антигабсбургской революции 1848-49 годов. Публикация дипломата, по сути, оскорбляет национальные символы страны пребывания, что может стать поводом для ноты протеста со стороны Будапешта.

Сам посол участвовал в боевых действиях на Украине в составе ВСУ. Бровди, с которым он обнимается на фото, обвиняется в России в терроризме.

Ранее Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения возобновления работы нефтепровода «Дружба», однако Киев отказался от участия в последний момент, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии в столицу Бельгии на заседание Совета ЕС. Он подчеркнул, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу.