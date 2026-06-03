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03 июня 2026 в 11:49

Российский посол со смехом вспомнил о вызове в МИД Молдавии из-за Румынии

Посол Озеров сообщил, что МИД Молдавии вызвал его из-за БПЛА в Румынии

Олег Озеров Олег Озеров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский посол в Молдавии Олег Озеров рассказал со смехом на сессии «Россия — Молдавия» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что МИД страны вызвал его из-за падения БПЛА в Румынии. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, неизвестно, кому принадлежал дрон.

Меня вызывают в МИД, но только чтобы вручить ноту протеста. Вот в этом видят наши двусторонние отношения власти [Молдавии] — вызывать, чтобы вручать ноту протеста. Падает дрон в Румынии — вызывают российского посла и говорят, что нельзя, чтобы в Румынии падал непонятно чей дрон, — отметил Озеров.

Отмечается, что Озерова вызвали в МИД Молдавии и вручили ноту протеста 2 июня. Посол неоднократно заявлял, что молдавские власти обвиняют Россию во всех проблемах, следуя указаниям руководства Европейского союза, при этом не предоставляя никаких доказательств.

Ранее бывший президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв отношений с Россией обернулся стагнацией экономики Молдавии. По его словам, уровень экономического роста страны застрял на нулевой отметке.

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