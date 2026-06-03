Додон раскрыл, чем для Молдавии обернулся разрыв отношений с Россией

Разрыв отношений с Россией обернулся стагнацией экономики Молдавии, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон, выступая на сессии ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сейчас уровень экономического роста страны находится на нулевой отметке.

Разрыв отношений с Россией привел к тому, что у Молдавии нет экономического роста. Инфляция суммарная более 70%. Цены на газ из-за того, что мы отказались закупать его у России, и теперь закупаем его через европейских трейдеров, увеличились в 4,5 раза, а был этап, когда и в семь раз, — отметил Додон.

Он также добавил, что бедность населения, по данным Всемирного банка, достигла 33%. Кроме того, обратил внимание политик, за последние три года страну покинули 400 тыс. граждан.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не на вечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.

До этого глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что страна не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.