«В последний момент»: Украина отказалась от встречи с Венгрией по «Дружбе» Сийярто: Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по «Дружбе»

Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения возобновления работы нефтепровода «Дружба», однако Киев отказался от участия в последний момент, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии в столицу Бельгии на заседание Совета ЕС. Он подчеркнул, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу.

Мы предложили вместе со словаками провести сегодня в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины, но украинская сторона в последний момент от нее отказалась, — сказал Сийярто.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готова взаимодействовать с любым руководителем Венгрии, который не сотрудничает с Россией. При этом действующий премьер-министр Виктор Орбан, по его словам, распространяет «антиукраинские настроения».

До этого Орбан заявил, что страна не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Зеленского. Он напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом с целью заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.