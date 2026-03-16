Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:53

«В последний момент»: Украина отказалась от встречи с Венгрией по «Дружбе»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения возобновления работы нефтепровода «Дружба», однако Киев отказался от участия в последний момент, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии в столицу Бельгии на заседание Совета ЕС. Он подчеркнул, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу.

Мы предложили вместе со словаками провести сегодня в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины, но украинская сторона в последний момент от нее отказалась, — сказал Сийярто.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готова взаимодействовать с любым руководителем Венгрии, который не сотрудничает с Россией. При этом действующий премьер-министр Виктор Орбан, по его словам, распространяет «антиукраинские настроения».

До этого Орбан заявил, что страна не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Зеленского. Он напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом с целью заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.

Венгрия
Украина
Словакия
нефтепровод «Дружба»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.