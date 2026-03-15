Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии

Зеленский: мы будем работать с любым лидером Венгрии, кроме союзника России

Владимир Зеленский Фото: Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина готова взаимодействовать с любым руководителем Венгрии, который не сотрудничает с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera. При этом действующий премьер-министр Виктор Орбан, по его словам, распространяет «антиукраинские настроения».

Мы будем сотрудничать с любым лидером Венгрии, если этот человек не является союзником [президента РФ Владимира] Путина, — сказал глава Украины.

Ранее Орбан заявил, что страна не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Зеленского, призывая сторонников на митинг. Он напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом для политического давления с целью заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.

Кроме того, американский политолог Джордж Самуэли заявил, что резкие выпады Зеленского в адрес Орбана связаны с желанием добиться поражения действующей венгерской власти на предстоящих парламентских выборах, а также с тем, что Будапешт против вступления Украины в ЕС. По его словам, внимание США отвлеклось на Ближний Восток, и Вашингтон, вовлеченный в конфликт с Тегераном, вынужден перебрасывать союзникам системы Patriot, на которые рассчитывал Киев.

Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Украина
Венгрия
