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08 июня 2026 в 15:34

На Ближнем Востоке заинтересовались российскими редкоземами

Министр аль-Хурейф: Саудовская Аравия готова к сотрудничеству с РФ по редкоземам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Саудовская Аравия готова сотрудничать с Россией в сфере редкоземельных металлов, заявил в интервью ТАСС по итогам ПМЭФ министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф. Основной вызов, по его словам, заключается не в наличии самих ресурсов, а в технологиях их добычи и переработки.

Я думаю, что сегодня вызов заключается не только в наличии самих ресурсов, а прежде всего в технологиях по их добыче и переработке. Именно на этом мы сосредоточены. Мы работаем по нескольким направлениям. В частности, в Саудовской Аравии мы развиваем собственные исследовательские центры и университеты, чтобы совершенствовать наши возможности по переработке этих ресурсов и разработке необходимых технологий, — сказал аль-Хурейф.

Королевство взаимодействует с разными государствами, и Россия входит в их число. Как напомнил министр, в прошлом году на форуме у него состоялись содержательные переговоры с рядом компаний, специализирующихся на титане или золоте. Бандар аль-Хурейф также отметил значимость редкоземельных металлов и выразил мнение, что обе страны сейчас находятся в поиске идей для создания экономических проектов, способных устойчиво развиваться при нынешней рыночной динамике.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Запад и Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных ресурсах Армении. По ее словам, страны подходят к республике в логике «отбирать и грабить».

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