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08 июня 2026 в 15:15

Стилист дала советы, как правильно использовать восточные мотивы в образах

Стилист Сафарова посоветовала сочетать восточные элементы с современной одеждой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сочетание вещей с восточными мотивами в этностиле с современными и максимально базовыми элементами позволит создать контрастные и трендовые образы, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» стилист Елена Сафарова. Так, китайский топ можно носить с обычными или рваными джинсами.

Суть подхода заключается в том, чтобы взять за основу этническую эстетику, но адаптировать ее под современный гардероб, избегая прямого копирования. Выбор конкретного направления, например минималистичного или более дерзкого, зависит исключительно от вашего личного вкуса. Если вы выбираете платье в [восточном] стиле, его уместно поддержать минималистичными босоножками и лаконичными аксессуарами, чтобы выдержать единую эстетику, — порекомендовала Сафарова.

Она отметила, что, если перегрузить образ восточными украшениями или аксессуарами, это создаст нежелательный эффект карикатурности. Получится нечто похожее на театральный костюм.

Ранее стилист Наталья Семенова заявила, что шелковый шарф, качественная кожаная сумка, часы из стали или золота, а также комплект минималистичных украшений — лучшие женские аксессуары, которые никогда не выйдут из моды. По ее словам, эти вещи подойдут для женщин любого возраста.

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