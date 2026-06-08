В России резко снизилось количество пожаров

Количество пожаров в России за последнюю неделю снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в МЧС по итогам еженедельного селекторного совещания под руководством замминистра Анатолия Супруновского. Гибель людей на пожарах сократилась на 17%, всего за отчетный период спасатели ликвидировали более 4,5 тыс. возгораний и спасли 241 человека.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 43%, гибель людей на них — на 17%, — говорится в сообщении ведомства.

При этом за неделю силы МЧС привлекались к ликвидации четырех чрезвычайных ситуаций и 50 происшествий. Обстановка осложнялась опасными метеоявлениями в 21 регионе: в Приморском крае и Тюменской области без света оставались более 103 тыс. человек, но аварийно-восстановительные работы уже завершены. Также на контроле ведомства остается паводковая ситуация — в пяти субъектах подтоплены 13 домов, 400 участков и 27 объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что более 100 жилых и дачных домов, а также приусадебных участков подтопило в Красноярском крае. По данным ведомства, остаются затопленными один жилой и три дачных дома, 99 приусадебных участков и восемь участков автомобильных дорог.