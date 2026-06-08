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08 июня 2026 в 15:03

Сергей Безруков рассказал об отношении к Татарстану

Сергей Безруков признался, что остался в восторге от Татарстана

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Народный артист России, актер театра и кино, режиссер Сергей Безруков признался, что остался в восторге от Казани и Татарстана, сообщает «Татар-информ». Он отметил, что регион отличается особым гостеприимством.

Я в восторге от Татарстана. Я, собственно говоря, даже удивлен, что я до сих пор не являюсь народным артистом Татарстана. Рядом, в Башкортостане, мне дали народного. В Татарстане пока нет, — рассказал Безруков.

Артист подчеркнул, что открыто признается в любви к Татарстану. Он выразил надежду, что ему удастся чаще посещать регион.

Ранее Безруков поделился с подписчиками масленичным видео, артист показал процесс жарки традиционного блюда на Масленицу. В ролике он продемонстрировал особую любовь к блинам с икрой.

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