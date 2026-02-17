Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 22:05

Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них

Безруков поделился масленичным видео и признался в любви к блинам с икрой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Сергей Безруков поделился с подписчиками масленичным видео. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист показал процесс жарки традиционного блюда на Масленицу.

В ролике Безруков продемонстрировал особую любовь к блинам с икрой. Именно эту начинку он выбрал для своего кулинарного выступления.

Таким образом артист поздравил подписчиков с началом масленичной недели. Ролик быстро набрал множество лайков и комментариев.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что масленичная неделя в 2026 году может стать одной из самых доступных для приготовления домашних блинов за последние годы. Сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

До этого методист музея Елена Шабалина сообщила: на Масленицу не всегда сжигали чучело. По словам эксперта, иногда вместо куклы использовался обычный высокий костер. Она отметила, что праздник всегда символизировал очищение.

Кроме того, иеромонах Феодорит рассказал, что в преддверии Великого поста верующим россиянам нужно соблюдать определенные правила на Масленичной неделе. По его словам, разрешается употреблять в пищу любые продукты, кроме мяса.

Масленица
блины
Сергей Безруков
икра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку в баре
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине
«Все ошеломлены»: раскрыты планы фон дер Ляйен на войну в 2027 году
В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России
Масоны в погонах больше не смогут скрывать членство в ложе
Желание уйти в монастырь, мечты о детях, Пугачева: как живет Вика Цыганова
Мигранта лишили гражданства РФ после грубых слов о паспорте
Виновники геноцида вспомнили о «репарациях»: Польша хочет судиться с РФ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец подавился ногтем матери и едва не умер
Пожилой мужчина напал с ножом на сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.