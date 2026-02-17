Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них

Актер Сергей Безруков поделился с подписчиками масленичным видео. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист показал процесс жарки традиционного блюда на Масленицу.

В ролике Безруков продемонстрировал особую любовь к блинам с икрой. Именно эту начинку он выбрал для своего кулинарного выступления.

Таким образом артист поздравил подписчиков с началом масленичной недели. Ролик быстро набрал множество лайков и комментариев.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что масленичная неделя в 2026 году может стать одной из самых доступных для приготовления домашних блинов за последние годы. Сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

До этого методист музея Елена Шабалина сообщила: на Масленицу не всегда сжигали чучело. По словам эксперта, иногда вместо куклы использовался обычный высокий костер. Она отметила, что праздник всегда символизировал очищение.

Кроме того, иеромонах Феодорит рассказал, что в преддверии Великого поста верующим россиянам нужно соблюдать определенные правила на Масленичной неделе. По его словам, разрешается употреблять в пищу любые продукты, кроме мяса.