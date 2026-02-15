В РПЦ пояснили, что верующим запрещено есть в масленичную неделю

В преддверии Великого поста верующим россиянам нужно соблюдать определенные правила на масленичной неделе, заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости. По его словам, разрешается употреблять в пищу любые продукты, кроме мяса.

В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегченный пост: можно есть все остальное, кроме мяса. Перед постом нам разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме, — сказал священнослужитель.

В эту неделю нет строгого поста — блины, молочные продукты и рыбу готовить можно. Это время называется «сырной» или «мясопустной» неделей — последний период, когда можно есть скоромную пищу перед долгим воздержанием.

Великий пост начнется 23 февраля. Время до него следует провести в подготовке души и тела к Великому говению. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что людям со слабым сердцем стоит воздержаться от переедания на Масленицу. По его словам, это может привести к нарушению кровообращения и, в крайних случаях, к инфаркту. Злоупотребление блинами также опасно людям, страдающим диабетом. Вреда можно избежать, выбрав постные виды блюда.