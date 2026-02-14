Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 18:23

Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу

Врач Кондрахин: людям со слабым сердцем стоит исключить переедание на Масленицу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям со слабым сердцем стоит воздержаться от переедания на Масленицу, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, это может привести к нарушению кровообращения и, в крайних случаях, к инфаркту.

Плохое самочувствие наступает от объедания, потому что повышается состояние диафрагмы, так как желудок раздувается. Это может приводить к нарушению кровообращения сердца и сказаться на работе. Объедание блинами может привести даже к инфаркту. Особенно это опасно для сердечников, — заявил он.

Врач отметил, что переедание блинами также опасно людям, страдающим диабетом. По его словам, вреда можно избежать, выбрав постные виды блюда.

От пары блинчиков ничего не будет, даже если у человека высокий холестерин. Другое дело, если у вас диабет: блины — это углеводы. Они могут дать большие проблемы, потому что с углеводистой пищей мы повышаем холестерин и сахар. Сейчас существуют постные блины, которые помогут избежать вреда, — заключил Кондрахин.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что блины с тушеными овощами или фаршем из белого мяса менее калорийны. По ее словам, уберечь фигуру на Масленицу можно также, если заменить сметану на легкий йогурт.

