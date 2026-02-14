Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог назвала менее калорийные начинки для блинов в Масленицу

Диетолог Писарева посоветовала есть блины с фаршем и овощами в Масленицу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины с тушеными овощами или фаршем из белого мяса менее калорийны, заявила NEWS.ru врач-диетолог Ирина Писарева. По ее словам, уберечь фигуру в Масленицу можно также, если заменить сметану на легкий йогурт.

В Масленицу можно потушить овощи, например морковь с луком, и сделать из этого начинку на Масленицу. Если хочется мясной начинки, то можно выбрать фарш из курицы или индейки. Сметану можно заменить на низкокалорийный йогурт, — заявила она.

Диетолог отметила, что сами блины можно сделать менее калорийными. По ее словам, для этого понадобятся сахарозаменитель, легкий кефир и цельнозерновая мука.

Лучше отказаться от сахара при готовке блинов, заменив его на эритрит или стевию. Блины можно сделать полезнее, добавив в них цельнозерновую муку. А чтобы они легче усваивались, советую добавлять в смесь молоко с водой либо выбрать низкокалорийный кефир. При готовке блинов стоит добавлять меньше масла. Лучше всего приобрести антипригарную сковородку, которая облегчит процесс готовки, — заключила Писарева.

Ранее в Руспродсоюзе заявили, что стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек за год снизилась на 6%. По словам аналитиков, спустя 12 месяцев цена за порцию составляет не 120,7 рубля, а в среднем 113,9 рубля.

