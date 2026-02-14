Подсчитана стоимость порции блинов на семью из четырех человек Руспродсоюз: стоимость блинов на семью из четырех человек составила 113,9 рубля

Стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек за год снизилась на 6%, заявили РИА Новости в «Руспродсоюзе». По словам аналитиков, спустя 12 месяцев цена за порцию составляет не 120,7 рубля, а в среднем 113,9 рубля.

Индекс блинов за год снизился на 6%. <…> Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырех человек за год снизилась до 113,9 рубля, — уточнили в организации.

За основу для расчета эксперты взяли классический рецепт блинов: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла. В ассоциации также отметили, что ключевой вклад в динамику цен внесли удешевление яиц и масла.

Ранее сообщалось, что дешевле всего ингредиенты для главного блюда Масленицы обойдутся в Эфиопии, а дороже всего — в Южной Корее. Стоимость одного блина в африканской стране составит 4,8 рубля, в то время как в азиатской республике — 18,3 рубля.

До этого Нурия Дианова предупредила, что переедание блинов на Масленичной неделе может привести к панкреатиту. Норма для мужчин в сутки — три штуки, для женщин — две, подчеркнула специалист. Также она посоветовала добавлять в блюдо полезные начинки.