Названа страна с самыми дешевыми блинами на Масленицу

Дешевле всего ингредиенты для главного блюда Масленицы обойдутся в Эфиопии, а дороже всего — в Южной Корее, следует из данных исследования консалтинговой компании Strategy Partners. Стоимость одного блина в африканской стране составит 4,8 рубля, в то время как в азиатской республике — 18,3 рубля.

Аналитики подсчитали затраты на приготовление стопки блинов из стандартного набора: 500 мл молока, три яйца, 200 г муки, по 30 г сахара и сливочного масла, а также 2 г соли. В рейтинг вошли 12 государств. Следом за Эфиопией в списке самых недорогих направлений расположились Египет (5 рублей за блин), Узбекистан (5,4 рублей) и Индия (5,8 рублей).

Россия заняла в рейтинге шестое место с показателем 8,7 рубля за один блин, расположившись между Азербайджаном (8,8 рублей) и Белоруссией (6,1 рублей). Замыкают список дорогих для «блинного туризма» стран Армения (12,2 рублей) и Китай (9,8 рублей).

В компании пояснили, что разница в цене зависит от уровня доходов населения, госрегулирования цен на социально значимые продукты и развитости собственного аграрного сектора. Эксперты назвали блин «индексом уровня жизни», так как в бедных странах он номинально дешев, но требует большей доли от зарплаты, а в богатых — дорог из-за высоких издержек на логистику и труд.

Ранее юрист Виктор Балакаев предупредил россиян о том, что сжигание чучела в Масленицу в неположенном месте, включая леса и озелененные территории, грозит крупным штрафом. Он также пояснил, что использование изображений, похожих на представителей социальных групп, могут расценить как разжигание вражды, а поджоги в общественных местах — как уголовное преступление.