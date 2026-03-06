Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:51

Американцы начали «переплачивать» на заправках из-за войны с Ираном

Bloomberg: цены на заправках в США взлетели из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены на АЗС в США поднялись до рекордного с сентября 2024 года уровня, передает Bloomberg. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сбоям в глобальной логистике топлива, в связи с этим розничная цена бензина в США выросла до $3,32 (259,59 рубля) за галлон. Фьючерсы на бензин подорожали на 27% и могут показать самый значительный недельный рост с марта 2022 года.

Война против Ирана моментально бьет по ключевой артерии мировой экономики — Ормузскому проливу. Достаточно было нескольких ударов по танкерам и инфраструктуре, чтобы страховые премии взлетели, а часть судоходных компаний вообще заморозила проход.

До этого замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, пока идет конфликт в регионе. Он отметил, что проход через него должен контролировать Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив корабли стран-противников.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

