06 марта 2026 в 17:00

Посол Ирана объяснил, к чему ведут действия США на Ближнем Востоке

Посол Ирана Джалали: США и Израиль толкают мир к большой войне

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тегеран надеется, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в полномасштабную войну, заявил в интервью NEWS.ru посол Ирана в России Казем Джалали. Однако, по его словам, именно к этому и толкают регион США и Израиль.

Чрезмерные требования к Ирану со стороны США и Израиля провоцируют эскалацию. Сейчас они своими действиями подталкивают мир к большой войне. Мы этого не хотим, но, судя по их поведению, они стремятся именно к расширению конфликта, — пояснил дипломат.

Он добавил, что Иран всегда выступает за мир, поскольку война не выгодна абсолютно никому на Ближнем Востоке.

Но давайте обратим внимание на то, что нам пытаются диктовать: «Вы должны сдаться». Те, кто не способен созидать, пытаются диктовать нам свои условия. Это их агрессивная политика ведет к нестабильности, — указал Джалали.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани раскрыла, сколько детей в республике погибли из-за ударов США и Израиля. По ее словам, 30% всех жертв были несовершеннолетними.

