Посол Ирана объяснил, к чему ведут действия США на Ближнем Востоке

Тегеран надеется, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в полномасштабную войну, заявил в интервью NEWS.ru посол Ирана в России Казем Джалали. Однако, по его словам, именно к этому и толкают регион США и Израиль.
Чрезмерные требования к Ирану со стороны США и Израиля провоцируют эскалацию. Сейчас они своими действиями подталкивают мир к большой войне. Мы этого не хотим, но, судя по их поведению, они стремятся именно к расширению конфликта, — пояснил дипломат.
Он добавил, что Иран всегда выступает за мир, поскольку война не выгодна абсолютно никому на Ближнем Востоке.
Но давайте обратим внимание на то, что нам пытаются диктовать: «Вы должны сдаться». Те, кто не способен созидать, пытаются диктовать нам свои условия. Это их агрессивная политика ведет к нестабильности, — указал Джалали.
Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани раскрыла, сколько детей в республике погибли из-за ударов США и Израиля. По ее словам, 30% всех жертв были несовершеннолетними.