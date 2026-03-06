Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 13:34

В Иране раскрыли, сколько детей погибло из-за ударов США и Израиля

Дети составили 30% всех погибших в Иране в результате ударов США и Израиля

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Дети составили 30% всех погибших в Иране в результате ударов США и Израиля, заявила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани. Наиболее ожесточенной стала атака на иранскую школу в городе Минаб, ее жертвами стала 171 девочка.

30% наших погибших — дети, — сказала Мохаджерани.

Ранее Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что число жертв атак США и Израиля на Исламскую Республику достигло 1332 человек. При этом в Фонде по делам мучеников и ветеранов Исламской Республики 5 марта заявили о 1230 жертвах.

Помимо этого, стало известно, что не менее 20 человек погибли при атаке США и Израиля на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране. Это произошло в пригороде Шираза на юге республики.

До этого замруководителя министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде заявил, что Иран будет сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, у государства не осталось другого выбора.

