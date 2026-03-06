Число жертв атак США и Израиля на Иран превысило 1,3 тыс. человек

Число жертв атак США и Израиля на Иран достигло 1332 человек, сообщило Иранское общество Красного Полумесяца. При этом в Фонде по делам мучеников и ветеранов Исламской Республики 5 марта заявили о 1230 жертвах.

1332 мирных жителя погибли с начала американо-израильской войны против Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее посольство Ирана в Москве объявило об открытии Книги соболезнований. Она посвящена памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других граждан Ирана, погибших в результате военных ударов со стороны США и Израиля.

До этого стало известно, что в Тегеране в ходе ночной атаки был нанесен удар по резиденции Моджтабы Хаменеи, сына погибшего верховного лидера Ирана и его наиболее вероятного преемника. О пострадавших и жертвах не сообщается, его судьба также неизвестна. Также в иранском городе Бушир после американо-израильских ракетных ударов сдетонировал большой склад боеприпасов.

Кроме того, не менее 20 человек погибли при атаке США и Израиля на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране. Это произошло в пригороде Шираза на юге республики.