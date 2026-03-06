В Иране сделали заявление о роли Трампа в смене власти Посол Джалали заявил, что Трамп не будет участвовать в выборе руководства Ирана

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в процессе формирования нового руководства Ирана, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Так он прокомментировал ситуацию вокруг возможных изменений во власти страны, передает ТАСС.

Нашего верховного лидера избирает Совет экспертов. Для него [Трампа] нет никаких условий для того, чтобы вместе с нами вести переговоры на этот счет <...> Сейчас он говорит, что хочет быть участником процесса. Никаких таких «новостей» не будет, — сказал Джалали.

Ранее Трамп заявил, что намерен лично участвовать в процессе определения преемника верховного лидера Ирана. Американский лидер назвал сына погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи пустым местом.

Прежде дипломат заявил, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям. По словам посла, если бы Иран сдался, под вопросом оказалась бы вся его культура и прошлое. Перед страной стоит только одна цель — победа.