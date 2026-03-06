Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе Военэксперт Перенджиев: международные организации боятся выступать против США

Удар по школе для девочек в Иране — военное преступление, однако США за него не понесут наказания, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Штаты финансово контролируют большинство международных организаций, в том числе ООН.

Должно быть проведено международное расследование этого удара под эгидой ООН. Но глава организации Антониу Гутерриш боится что-то сказать против США, потому что они его и поставили генеральным секретарем. И, конечно, Штаты — один из главных спонсоров ООН. По сути, чиновники организации сидят у них на зарплате. Поэтому они могут лишь констатировать преступление, но никогда ни слова не скажут о реальных преступниках, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что иранская школа для девочек в Минабе дважды подвергалась обстрелу. По данным портала Middle East Eye, после попадания первого снаряда в здание учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать их. После этого был нанесен второй удар — он попал в то место, где прятались школьницы и учителя, оставшиеся в живых после первого взрыва.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство изучает данные о трагедии. По его словам, Вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам.