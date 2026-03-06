Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 18:30

Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе

Военэксперт Перенджиев: международные организации боятся выступать против США

Фото: Mehr News Agency/Handout via Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар по школе для девочек в Иране — военное преступление, однако США за него не понесут наказания, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Штаты финансово контролируют большинство международных организаций, в том числе ООН.

Должно быть проведено международное расследование этого удара под эгидой ООН. Но глава организации Антониу Гутерриш боится что-то сказать против США, потому что они его и поставили генеральным секретарем. И, конечно, Штаты — один из главных спонсоров ООН. По сути, чиновники организации сидят у них на зарплате. Поэтому они могут лишь констатировать преступление, но никогда ни слова не скажут о реальных преступниках, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что иранская школа для девочек в Минабе дважды подвергалась обстрелу. По данным портала Middle East Eye, после попадания первого снаряда в здание учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать их. После этого был нанесен второй удар — он попал в то место, где прятались школьницы и учителя, оставшиеся в живых после первого взрыва.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство изучает данные о трагедии. По его словам, Вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам.

США
Иран
Ближний Восток
преступления
конфликты
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Шотландии произошел массовый выброс китов на берег
Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.