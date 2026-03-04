В Пентагоне высказались об ударе по школе для девочек в Иране

Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана, заявил глава ведомства Пит Хегсет. По его словам, вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам, сообщает Associated Press.

Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование, — сказал шеф Пентагона.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек, из которых 14 — учителя. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прицельность удара по школе для девочек в иранском городе Минаб говорит, что это было спланировано. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала атаку запредельным уровнем жестокости и цинизма.

Захарова также назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в Израили. Она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.

На церемонии прощания присутствовали глава Верховного суда Хормозган Моджтаб Гахремани, группа чиновников и множество близких погибших. На кадрах скорбящие, одетые в черное, несли портреты погибших. Колонну сопровождали люди с траурными стягами, участники шествия поочередно несли гробы и били себя в грудь, выражая глубокую скорбь.