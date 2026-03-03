Стало известно число погибших учителей при ударе Израиля по школе в Иране Tasnim: 14 учителей начальной школы погибли при ударе Израиля по Ирану

По меньшей мере 14 учителей, преподававших в начальной школе иранского города Минаб, погибли в результате совместных ударов США и Израиля, сообщило агентство Tasnim. Всего в школе работали около 35 сотрудников. При этом ранее сообщалось, что общее число погибших достигло 165 человек.

В школе «Шаджаре Тайебе» было 35 преподавателей и сотрудников, из которых к настоящему моменту погибли 14 человек, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.

Также в Сети появилось фото с могилами для жертв атаки США и Израиля на школу. По данным иранских властей, большинство жертв — девочки в возрасте от семи до 12 лет. Для них вырыли могилы в четыре длинных ряда.

Кроме того, завод по обогащению урана в Натанзе, традиционно считающийся одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля. Удары были зафиксированы днем 1 марта и носили интенсивный характер.