Песков не стал обсуждать отношения Кубы и США

Россия является сторонником строго следования принципам международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это костяк позиции Москвы. Так он прокомментировал действия США в Иране и возможные дальнейшие их действия в отношении Кубы, передает РИА Новости.

Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела. Вот это костяк нашей позиции. Все остальное мы считаем не соответствующим принципам международного права, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, российский лидер дал обещание коллегам из арабских стран на этот счет. Он намерен передать Ирану их глубокую озабоченность в связи ударами по инфраструктуре.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.