Генсек ООН объявил о кризисе мирового порядка Гутерриш заявил о преобладании силы над международным правом

В современном мире господствует закон силы, а международное право повсеместно игнорируется, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире организации. Он констатировал кризис многосторонних институтов и «эпидемию безнаказанности», подрывающую глобальную безопасность.

Мы живем в мире, где действия, особенно безрассудные, провоцируют опасные реакции, которые несимметричны и непредсказуемы. Закон силы преобладает над силой закона, международное право попирается, сотрудничество разрушается, а многосторонние институты находятся под ударом по многим фронтам, — сказал Гутерриш.

Глава всемирной организации указал, что без возврата к соблюдению правовых норм мир рискует погрузиться в хаос, где коллективные механизмы предотвращения конфликтов перестанут функционировать. По его словам, текущий кризис доверия усугубляется неспособностью глобальных институтов эффективно противостоять угрозам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Вопрос был задан по аналогии с публично озвученной позицией генсека ООН по Гренландии.