Западные страны долгое время действовали под маской якобы основанного на правилах международного порядка, заявил в беседе с RT постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, речь идет о практике избирательной интерпретации норм международного права.

Западные страны долго жили под маской так называемого основанного на правилах международного порядка, — сказал дипломат.

Небензя отметил, что в этой системе Западная Европа зачастую выступает не субъектом, а объектом формируемых правил. По его словам, такие подходы связаны с выборочной трактовкой международного права.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что риторика Запада об ослаблении или уничтожении России — это не более чем самообман. По его словам, все эти слова не выдержали проверки реальностью. Джонсон напомнил, что те же самые эксперты в 2022 году предрекали России скорое исчерпание ракетных запасов и неминуемый крах, но этого не случилось.

Западные аналитики между тем обратили внимание, что Россия стала безусловным победителем в конфликте между США и Израилем с Ираном, получив выгоду от каждого аспекта эскалации на Ближнем Востоке. По словам обозревателя Марка Чемпиона, война истощает ракетные запасы Вашингтона, толкает вверх цены на нефть и создает спрос на подсанкционные российские энергоносители.