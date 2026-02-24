Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 03:23

«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России

Аналитик Джонсон заявил, что Запад обманывает сам себя надеждами ослабить Россию

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Риторика Запада об ослаблении или уничтожении России — это не более чем самообман, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. По его словам, все эти слова не выдержали проверки реальностью.

Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию, — уточнил эксперт.

Джонсон напомнил, что те же самые эксперты в 2022 году предрекали России скорое исчерпание ракетных запасов и неминуемый крах. Однако время показало обратное: российская экономика и военная машина не только устояли, но и продолжают успешно функционировать, тогда как прогнозы Запада оказались ложными.

Они просто не могут продолжать в том же духе. Оказалось, что это было неправдой — совсем наоборот, — пояснил Джонсон.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Всего с февраля 2022 года ВС России уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 650 зенитных ракетных комплексов.

«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России
