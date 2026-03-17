Трамп вновь заговорил о скором завершении конфликта в Иране

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме вновь объявил, что конфликт в Иране завершится уже в скором времени. Как пообещал республиканец, окончания военной операции долго ждать не придется.

При этом на вопрос журналистов о возможности Соединенных Штатов завершить боевые действия уже на этой неделе Трамп ответил утвердительно. Однако он усомнился, что подобное развитие событий на самом деле произойдет.

Ранее Трамп выразил недовольство союзниками, отказавшимися поддержать действия Вашингтона по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что США тратят триллионы на защиту других стран, но в ответ не получают помощи.

До этого республиканец указал, что американские военные поразили на территории Ирана более 7 тыс. целей. Большинство ударов было нанесено по коммерческим и военным объектам. Он добавил, что это позволило сократить пуски баллистических ракет Ираном на 90%, а атаки беспилотников — на 95%.

Кроме того, сообщалось, что США с начала войны с Ираном истратили такой объем критически важных боеприпасов, которого при обычном раскладе хватило бы на несколько лет. По информации источника, столь интенсивное использование вооружений лишь усиливает давление на администрацию Трампа.