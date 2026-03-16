«Каждый час»: Трамп назвал число пораженных в Иране целей Трамп: США поразили 7 тыс. целей в Иране с начала военной операции

Американские военные поразили на территории Ирана более 7 тыс. целей, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, которые приводит пресс-служба Белого дома, большинство ударов было нанесено по коммерческим и военным объектам. Он добавил, что это позволило сократить пуски баллистических ракет Ираном на 90%, а атаки беспилотников — на 95%.

Мы также атаковали заводы, где производятся ракеты и беспилотники. И это продолжается сегодня. <...> Дополнительные удары продолжаются со всех сторон каждый час, — заявил глава Белого дома.

Ранее министр войны Пит Хегсет заявил, что в результате ударов США по Ирану полностью уничтожен потенциал Исламской Республики по производству баллистических ракет. Вашингтон при этом продолжает сбивать снаряды, но, как заверил шеф Пентагона, Тегеран использует лишь имеющиеся в наличии.

До этого сообщалось, что США с начала войны с Ираном истратили такой объем критически важных боеприпасов, которого при обычном раскладе хватило бы на несколько лет. По информации источника, столь интенсивное использование вооружений лишь усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа.