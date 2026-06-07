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07 июня 2026 в 06:33

В ФМБА рассказали о разработке нового медицинского «оружия»

Скворцова: ФМБА разработало новый препарат для лечения легочной гипертензии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало инновационный препарат для терапии легочной гипертензии у детей и взрослых, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ руководитель ведомства Вероника Скворцова. Регистрация лекарства завершится в 2026 году.

Кроме того, мы зарегистрируем «Селексипаг». Это орфанный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых, — сказала Скворцова.

Лекарство синтезировано в научном институте гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России. Производителем выступает предприятие «Фармзащита».

Ранее ФМБА завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы, самой агрессивной опухоли головного мозга. В ближайшее время ФМБА планирует подать документы для получения разрешения на клиническое применение этой вакцины.

До этого Скворцова заметила, что искусственный интеллект помогает находить мутации в геноме человека для создания вакцин от рака. По ее словам, полная разработка вакцины занимает в среднем около 50 дней. При этом специалисты в любом случае анализируют окончательные результата исследования вручную. Именно поэтому вакцина против рака создается 42 дня и тестируется еще в течение семи суток, пояснила глава ФМБА.

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