Больше не съедят салат и клубнику: дачные хитрости против прожорливых слизней

Больше не съедят салат и клубнику: дачные хитрости против прожорливых слизней

Слизни способны за несколько ночей испортить урожай клубники, капусты и салата. Особенно активно они размножаются в дождливую погоду, оставляя на листьях неровные отверстия и серебристые следы. К счастью, защитить растения можно простыми и безопасными способами.

Для начала уберите с участка лишние укрытия: доски, старую листву и высокую траву. Вечером или ранним утром собирайте вредителей вручную. Хорошо работают механические барьеры из измельченной яичной скорлупы, древесной золы и медных лент вокруг грядок.

Помогут и ловушки с пивом, вкопанные в землю на уровне почвы. Не любят слизни запах чеснока, лаванды, тимьяна и розмарина, поэтому такие растения полезно высаживать рядом с овощными культурами. Если вредителей слишком много, используйте препараты на основе фосфата железа строго по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярный осмотр грядок после дождя помогает вовремя остановить нашествие слизней. А чтобы сохранить влагу без лишней сырости, не укладывайте слишком толстый слой мульчи возле стеблей растений.

Ранее сообщалось, что сладкая и крупная малина — результат не только хорошего сорта, но и правильного ухода. Если кусты стали слишком густыми, ягоды быстро мельчают и теряют вкус, несколько простых приемов помогут исправить ситуацию и подготовить малинник к следующему сезону.