Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 15:37

Больше не съедят салат и клубнику: дачные хитрости против прожорливых слизней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Слизни способны за несколько ночей испортить урожай клубники, капусты и салата. Особенно активно они размножаются в дождливую погоду, оставляя на листьях неровные отверстия и серебристые следы. К счастью, защитить растения можно простыми и безопасными способами.

Для начала уберите с участка лишние укрытия: доски, старую листву и высокую траву. Вечером или ранним утром собирайте вредителей вручную. Хорошо работают механические барьеры из измельченной яичной скорлупы, древесной золы и медных лент вокруг грядок.

Помогут и ловушки с пивом, вкопанные в землю на уровне почвы. Не любят слизни запах чеснока, лаванды, тимьяна и розмарина, поэтому такие растения полезно высаживать рядом с овощными культурами. Если вредителей слишком много, используйте препараты на основе фосфата железа строго по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярный осмотр грядок после дождя помогает вовремя остановить нашествие слизней. А чтобы сохранить влагу без лишней сырости, не укладывайте слишком толстый слой мульчи возле стеблей растений.

Ранее сообщалось, что сладкая и крупная малина — результат не только хорошего сорта, но и правильного ухода. Если кусты стали слишком густыми, ягоды быстро мельчают и теряют вкус, несколько простых приемов помогут исправить ситуацию и подготовить малинник к следующему сезону.

Проверено редакцией
Читайте также
Перезагрузка грядок в августе: что еще успеет вырасти до осени и как вернуть земле силы после первого урожая
Общество
Перезагрузка грядок в августе: что еще успеет вырасти до осени и как вернуть земле силы после первого урожая
Как избавиться от слизней навсегда: пошаговая инструкция для огородников
Семья и жизнь
Как избавиться от слизней навсегда: пошаговая инструкция для огородников
В России стали на шаг ближе к победе над ВИЧ
Россия
В России стали на шаг ближе к победе над ВИЧ
Кочаны будут как на подбор: доступные подкормки для богатого урожая капусты
Общество
Кочаны будут как на подбор: доступные подкормки для богатого урожая капусты
Редкий гость на российских дачах: многолетник, который цветет с мая до заморозков
Общество
Редкий гость на российских дачах: многолетник, который цветет с мая до заморозков
полезные советы
слизни
препараты
урожай
растения
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ирландии высмеяли заявление Рубио об ударах ВСУ по России
Мендель назвала своего бывшего начальника главной проблемой Украины
Мужчина спрыгнул с парашютом с многоэтажки в Петербурге
Четыре муниципалитета в российском регионе остались без воды
Украину предупредили о скорой потере трех ключевых городов Донбасса
Мужчина присел отдохнуть на лавку и получил ожоги из-за взрыва под землей
Белоруссия готовит десантную бригаду на границе с Украиной
Военэксперт ответил, пополнятся ли ВСУ после изменения порядка мобилизации
Трамп опубликовал совместное фото с инопланетянином
В Европе раскрыли, какую проблему обнажил миграционный кризис в Сеуте
Двое жителей села Ясные Зори получили ранения при взрыве беспилотника ВСУ
В Европе арестовали подозреваемого в убийстве россиянки
На Западе объяснили, почему ИИ-пузырь может привести к обвалу рынка
Очередь из желающих попасть в Россию выстроилась на границе с Эстонией
В Роспотребнадзоре раскрыли, дойдет ли новый вирус Бурбон до России
Евросоюз уличили в попытке укрепления власти за счет кризиса в Сеуте
Восьмилетний мальчик на электросамокате попал под колеса ВАЗа
Руководитель клиники загадочно исчез после лечения клизмой детей с аутизмом
Мужчина забил молотком жену и семимесячную дочь из-за ссоры
Лихачев рассказал о предстоящем визите главы МАГАТЭ в Энергодар
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.