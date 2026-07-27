Не дайте малине зарасти: секрет сладких ягод, о котором забывают многие дачники

Сладкая и крупная малина — результат не только хорошего сорта, но и правильного ухода. Если кусты стали слишком густыми, ягоды быстро мельчают и теряют вкус, несколько простых приемов помогут исправить ситуацию и подготовить малинник к следующему сезону.

Начните с санитарной обрезки. Удалите сухие, сломанные и больные побеги, не оставляя пеньков. Затем оставьте не более восьми самых сильных ветвей, равномерно расположенных на кусте. Лишнюю корневую поросль тоже лучше удалить.

Если молодые побеги достигли высоты около метра, укоротите верхушки на 10 сантиметров. Это стимулирует образование боковых веточек с будущими плодовыми почками.

Не забывайте о поливе. В жару малину лучше поливать редко, но обильно — примерно раз в полторы недели. После полива замульчируйте почву слоем около 5 сантиметров из соломы, торфа или перегноя.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и заметила, что прореженные кусты гораздо удобнее собирать и они реже болеют. Дополнительно регулярно убирайте опавшие листья под малиной — это поможет снизить риск появления вредителей и грибковых заболеваний.

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