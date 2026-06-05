Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга В России завершились доклинические исследования по онковакцине от глиобластомы

Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы, самой агрессивной опухоли головного мозга, сообщила глава агентства Вероника Скворцова в беседе с RT. В ближайшее время ФМБА планирует подать документы для получения разрешения на клиническое применение этой вакцины.

В настоящее время мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме, — сообщала Скворцова.

Ранее она заявила о получении разрешения на исследование вакцины против лихорадки Денге. По словам главы ФМБА, препарат сделан на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. Скворцова добавила, что они показали хорошую переносимость у животных.

До этого Скворцова сообщила, что ИИ-технологии помогают найти мутацию в геноме человека, чтобы создать вакцину для борьбы с опухолью. Глава ФМБА отметила, что специалисты все равно исследуют окончательные результаты вручную, поэтому вакцина против рака создается 42 дня и проверяется еще семь.