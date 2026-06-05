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05 июня 2026 в 16:04

Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга

В России завершились доклинические исследования по онковакцине от глиобластомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы, самой агрессивной опухоли головного мозга, сообщила глава агентства Вероника Скворцова в беседе с RT. В ближайшее время ФМБА планирует подать документы для получения разрешения на клиническое применение этой вакцины.

В настоящее время мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме, — сообщала Скворцова.

Ранее она заявила о получении разрешения на исследование вакцины против лихорадки Денге. По словам главы ФМБА, препарат сделан на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. Скворцова добавила, что они показали хорошую переносимость у животных.

До этого Скворцова сообщила, что ИИ-технологии помогают найти мутацию в геноме человека, чтобы создать вакцину для борьбы с опухолью. Глава ФМБА отметила, что специалисты все равно исследуют окончательные результаты вручную, поэтому вакцина против рака создается 42 дня и проверяется еще семь.

Общество
Вероника Скворцова
клинические исследования
ФМБА
ученые
вакцины
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