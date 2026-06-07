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07 июня 2026 в 05:54

УЕФА раскрыл, выступят ли российские клубы в еврокубках в сезоне-2026/27

Российские клубы не включены в состав участников еврокубков в сезоне-2026/27

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские клубы не вошли в число участников еврокубковых турниров сезона-2026/27, значится в документах, которые опубликовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной названа продолжающаяся приостановка участия сборных России и российских команд в соревнованиях под эгидой организации.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА, — говорится в документах.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла заявить четыре клуба. Однако российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии по футболу впервые с сезона-2003/04. Это произошло после того, как в матче 37-го тура «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) и «канониры» обеспечили себе первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 78 очками.

Кроме того, английская «Астон Вилла» в финале Лиги Европы в Стамбуле разгромила немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0. Она впервые в своей истории завоевала этот трофей.

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