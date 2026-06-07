Армия США впервые за полвека готовится к казни четырех человек ABC: армия США при приказе Трампа казнит четырех военных впервые за 65 лет

Армия США подготовила план под названием «Операция „Решительное правосудие“» для проведения казней четырех приговоренных к смерти военнослужащих в случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа, сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ. Это станет первой военной казнью в стране более чем за полвека.

Учения в отношении этой операции проводились регулярно в течение последних 20 лет. Эти учения являются стандартным компонентом нашего дальнейшего планирования и подготовки, если президент одобрит смертный приговор, — указано в публикации.

Документ предписывает координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода осужденных из дисциплинарных казарм в Канзасе в федеральный центр казней в Индиане. Последний раз военнослужащего казнили в США в 1961 году (рядовой Джон Беннетт за изнасилование и покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что в Таиланде был задержан россиянин по подозрению в перевозке крупной партии запрещенных веществ. Ему также может грозить смертная казнь, согласно местному законодательству, из-за объема и характера изъятых наркотиков. Мужчина находится в Таиланде с осени 2022 года и периодически покидал страну, предположительно для продления срока пребывания.