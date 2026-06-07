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07 июня 2026 в 05:41

Элитное подразделение ВСУ разгромлено в Запорожской области

ТАСС: элитное подразделение ВСУ нейтрализовано ударами ФАБ в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Несколько расчетов элитного украинского подразделения беспилотных систем «Скифские грифоны» ликвидированы ударами фугасных авиабомб на Запорожском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Вместе с расчетами уничтожено и все специальное оборудование.

«Скифские грифоны», несколько расчетов, уничтожены ФАБами на Запорожском направлении, — указали в силовых структурах.

Российские силы продолжают наносить точечные удары по элитным подразделениям и технике противника. Они успешно лишают ВСУ высококвалифицированных операторов дронов и спецоборудования.

Ранее сообщалось, что российские войска укрепили тактическое положение севернее Святогорска Донецкой Народной Республики. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

До этого стало известно, что ВСУ понесли значительные потери в районе Казачьей Лопани в Харьковской области. Отдельные группы украинских десантно-штурмовых подразделений, переброшенные в этот район для сдерживания российских сил, были почти полностью ликвидированы.

Также офицер ВС РФ Муслим Далгиев заявлял, что у украинских подразделений отсутствует единая тактика боя, ввиду чего каждое из них ведет боевые действия по-своему. По словам военного, ситуация в зоне спецоперации меняется практически ежедневно, сейчас идет преимущественно сражение беспилотников.

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