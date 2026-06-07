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Дэвис: Зеленский попытался оскорбить и спровоцировать Путина хамским письмом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного президенту России Владимиру Путину, пытался спровоцировать резкий ответ Москвы, чтобы втянуть западные страны в открытый конфликт, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своих социальных сетях. По его мнению, хамский тон обращения свидетельствует о провокации, а не о желании мира.

Мы играем в опасную игру, полагая, что у России нет красных линий <…>. Это заблуждение уже привело к разрушению будущего Украины, оно может разрушить и наше будущее, — написал Дэвис.

Обращение Зеленского появилось вечером в четверг на его сайте. Украинский политик выступил с резкой критикой Путина, но в конце предложил диалог на нейтральной территории. Российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ указал на хамский тон письма и заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после выработки договоренностей профильными специалистами.

Зеленский пытается спровоцировать Путина на масштабный ответ <…> ради достижения самой неуловимой цели, которую он ставил с самого начала, — резюмировал Дэвис.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратил внимание, что Зеленский не является ни субъектом, ни предметом для переговоров. По его мнению, диалог следует вести только с США и Европой, которые его поддерживают.

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