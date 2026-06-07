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07 июня 2026 в 04:29

В ГД рассказали, как подростки могут устроиться на работу летом

Стенякина: подростки с 14 лет могут устроиться работать летом с согласия старших

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подростки с 14 лет могут начать работать летом, но для этого необходимо письменное согласие одного из родителей или попечителя, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Молодые люди смогут выполнять только легкие обязанности, не наносящие ущерба здоровью и учебе.

Трудовое законодательство в нашей стране разрешает подростку начать подрабатывать с 14 лет. В этом случае трудовой договор заключается с письменного согласия одного из родителей или попечителя, — указала парламентарий.

Продолжительность рабочей недели для юных сотрудников сокращена: до 24 часов в 14–16 лет (не более 12 часов во время учебы), а также до 35 часов для ребят старше 16 лет. Их нельзя привлекать к вредным работам, переносу тяжестей, ночным и сверхурочным сменам, а также отправлять в командировки.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, разрешающий подросткам с 14 лет работать в выходные дни в каникулы по направлению службы занятости или в студенческих отрядах. Стенякина подчеркнула, что занятость подростка не лишает его социальной доплаты к пенсии по потере кормильца или инвалидности, а заработок не учитывается в доходе семьи при расчете мер соцподдержки.

Ранее адвокат Константин Степанов указал, что предложение уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет противоречит действующему законодательству. По его словам, инициатива создает различные риски и поднимает серьезные этические вопросы.

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