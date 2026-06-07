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07 июня 2026 в 03:11

Билан заинтриговал фанатов ответом на вопрос о возлюбленной

Певец Дима Билан отказался отвечать на вопрос о своей избраннице

Дима Билан Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певец Дима Билан на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» заинтриговал поклонников тайной информацией о своей личной жизни. Исполнитель резко отреагировал на вопрос одного из журналистов, представит ли он публике свою новую избранницу, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда лягушки будут, господа, — ответил артист на вопрос, когда выйдет в свет с возлюбленной.

На уточняющий вопрос, была ли его девушка в зале во время премии, певец раздраженно заметил, что уже дал вполне исчерпывающий ответ на все аналогичные запросы. После этого он косвенно попросил не развивать эту тему, обращая внимание на другого журналиста.

В мае Билан участвовал в астрологическом шоу «Натальная карта». Там он признался, что любит и любим, но имя возлюбленной не назвал.

Ранее во время этого же мероприятия актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими». Арзамасова воспитывает детей вместе с фигуристом Ильей Авербухом. В интервью и публичных выступлениях она неоднократно говорила, что материнство занимает важное место в ее жизни.
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