Стало известно имя нового возлюбленного Беллы Хадид

Проджект-менеджер Натан Лейси из Колорадо стал новым возлюбленным модели Беллы Хадид, сообщает Daily Mail. Однако источник издания утверждает, что речи о серьезных отношениях пока не идет.

Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле, — отмечает источник.

Известно, что семья 38-летнего Лейси владеет строительной компанией, в которой сам мужчина работает уже с юных лет. Кроме того, новый возлюбленный супермодели родился в семье, которая славится в местных краях своими консервативными и религиозными взглядами.

Ранее голливудский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид, сестра Беллы Хадид, 22 октября прогулялись по осеннему Нью-Йорку. Предположительно, пара отмечала свою годовщину.

До этого Хадид проходила курс интенсивного лечения хронической болезни Лайма в Германии. Мать женщины Йоланда поделилась снимками из больничной палаты. На кадрах было видно, что 28-летняя Белла выглядела истощенной, а к ее телу было подключено медицинское оборудование. Модель борется с болезнью Лайма с 2012 года.