Брэдли Купер и его возлюбленная устроили свидание в Нью-Йорке

Брэдли Купер и его возлюбленная устроили свидание в Нью-Йорке Брэдли Купер и Джиджи Хадид прогулялись по Нью-Йорку в честь годовщины

Голливудский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид 22 октября прогулялись по осеннему Нью-Йорку, пишет Page Six. Предположительно, пара отмечала романтическим променадом свою годовщину. 50-летний актер и 30-летняя звезда подиума начали отношения в октябре 2023 года.

Источник отмечает, что пара выглядела счастливой, прогуливаясь за руки. Знаменитости покинули отель Nine Orchard и отправились по своим делам. Модель была в длинной дубленке кофейного цвета, а в качестве обуви выбрала карамельные угги и коричневые брюки клеш с принтом. Купер надел синее полупальто в сочетании с ярко-оранжевым джемпером, бежевыми штанами, черными ботинками и рыжей шапкой бини.

За два года вместе Хадид успела наладить отношения с дочерью актера Леей от Ирины Шейк. При этом в конце сентября модель отмечала пятилетие собственной дочери.

Ранее Хадид снялась без трусов для нового номера журнала V Magazine после слухов о помолвке с Купером. На одном из кадров супермодель позировала в одном бюстгальтере и прикрывалась сумкой.