Трое детей провалились под лед во время прогулки

В подмосковной Балашихе трое детей провалились под лед у жилого комплекса «Пехра», сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Яганова, когда ребята вышли на непрочный лед, не выдержавший их веса.

По информации телеканала, один из детей сумел выбраться самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь. Находившиеся поблизости прохожие оперативно отреагировали и помогли ребятам. На данный момент информация о состоянии детей не уточняется.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. В ГУ МЧС региона отметили, что прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томи в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали 10 спасателей.