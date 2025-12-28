Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 13:41

Трое детей провалились под лед во время прогулки

В Балашихе трое детей провалились под лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковной Балашихе трое детей провалились под лед у жилого комплекса «Пехра», сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Яганова, когда ребята вышли на непрочный лед, не выдержавший их веса.

По информации телеканала, один из детей сумел выбраться самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь. Находившиеся поблизости прохожие оперативно отреагировали и помогли ребятам. На данный момент информация о состоянии детей не уточняется.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. В ГУ МЧС региона отметили, что прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томи в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали 10 спасателей.

Балашиха
дети
происшествия
лед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой человек загадочно умер недалеко от Госдумы
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.