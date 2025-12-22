Два брата решили поиграть на льду и не выжили

Два брата решили поиграть на льду и не выжили Два подростка погибли из-за проломившегося льда в Новокузнецке

Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, сообщают пресс-службы следственного управления СК и прокуратуры Кемеровской области. По их данным, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

21 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Абагур-Лесной двое детей девяти и 14 лет вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым, — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили об инциденте на водоеме, где под лед провалились два 10-летних ребенка. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели напомнили, что при минусовой температуре на непроточных водоемах формируется хрупкий и небезопасный ледяной покров.

Кроме того, в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области сообщили, что девятилетний мальчик утонул, провалившись под тонкий лед на реке Усманке. Второго ребенка, который также находился на замерзшей реке, спасли.