Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:36

Два брата решили поиграть на льду и не выжили

Два подростка погибли из-за проломившегося льда в Новокузнецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, сообщают пресс-службы следственного управления СК и прокуратуры Кемеровской области. По их данным, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

21 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Абагур-Лесной двое детей девяти и 14 лет вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым, — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили об инциденте на водоеме, где под лед провалились два 10-летних ребенка. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели напомнили, что при минусовой температуре на непроточных водоемах формируется хрупкий и небезопасный ледяной покров.

Кроме того, в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области сообщили, что девятилетний мальчик утонул, провалившись под тонкий лед на реке Усманке. Второго ребенка, который также находился на замерзшей реке, спасли.

Новокузнецк
лед
дети
подростки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.