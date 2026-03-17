Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 04:20

Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки

Хирург Умнов: виски и коньяк способны быстро разрушить печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Виски, коньяк и неочищенный самогон являются самыми опасными для здоровья печени напитками из-за высокого содержания в них сивушных масел, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, ключевую роль в поражении гепатоцитов, основных клеток данного органа, играет именно состав алкогольного напитка, а не только содержание в нем этилового спирта.

Наиболее опасны для печени напитки, в составе которых содержится много сивушных масел, разрушающих орган. Это может быть самогон, если напиток не прошел необходимый процесс очистки. Он часто небезопасен из-за состава сырья, из которого его производят. Помимо самогона, в список можно включить настойки, виски и коньяк. Печень страдает под воздействием сивушных масел. Происходит разрушение гепатоцитов и нарушение работы печеночных ферментов, — пояснил Умнов.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что употребление алкоголя при гепатите С может существенно сократить продолжительность жизни. По его словам, вирус негативно воздействует на печень, превращая клетки этого органа в соединительную ткань.

здоровье
алкоголь
напитки
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Ленобластью
Россиянам рассказали о рисках работы с нейросетями
В России могут изменить соотношение долга и процентов в платеже по ипотеке
В Госдуме объяснили, почему опасно пользоваться VPN
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 марта
Ветеринар назвал важный нюанс в кормлении домашних животных
«Мы не боимся»: Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана
Названы регионы с допвыплатами до 300 тыс. рублей за рождение детей
Мерц и Макрон поругались из-за позиции по Ирану
Американский генерал в пьяном виде опозорился в Киеве
Мощнейшая с начала года атака ВСУ на Москву: последние новости 17 марта
Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки
Украинский дипломат взял для фотографии продырявленный флаг Венгрии
Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова
Стало известно о ракетном ударе по посольству США в Ираке
Раскрыто, как новый лидер Ирана избежал гибели 28 февраля
Стубб дал совет членам НАТО после предупреждения Трампа
Врач раскрыл, как избавиться от апноэ и чем оно опасно
Одна из стран может отменить визы для российских туристов
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.