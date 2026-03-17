Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки

Виски, коньяк и неочищенный самогон являются самыми опасными для здоровья печени напитками из-за высокого содержания в них сивушных масел, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, ключевую роль в поражении гепатоцитов, основных клеток данного органа, играет именно состав алкогольного напитка, а не только содержание в нем этилового спирта.

Наиболее опасны для печени напитки, в составе которых содержится много сивушных масел, разрушающих орган. Это может быть самогон, если напиток не прошел необходимый процесс очистки. Он часто небезопасен из-за состава сырья, из которого его производят. Помимо самогона, в список можно включить настойки, виски и коньяк. Печень страдает под воздействием сивушных масел. Происходит разрушение гепатоцитов и нарушение работы печеночных ферментов, — пояснил Умнов.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что употребление алкоголя при гепатите С может существенно сократить продолжительность жизни. По его словам, вирус негативно воздействует на печень, превращая клетки этого органа в соединительную ткань.