Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался

На канале НТВ сегодня, 12 апреля, покажут 10-й выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Какие подробности известны, кого из артистов рассекретят?

Какие маски борются за победу в седьмом сезоне

Седьмой сезон передачи «Маска» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев.

Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Жук, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Бобер и Колибри.

Первый выпуск прошел без исключений, во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин), в пятой — Коралл (певица Катя Лель), в шестой — Баран (журналист Андрей Норкин), в седьмой — Лиса (заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина), в восьмой — Гиппопотам (певец Родин Газманов), в девятой — Снегирь (исполнитель Арсений Бородин).

Кого рассекретили в 10-м выпуске

12 апреля, в 10-м выпуске шоу «Маска», по итогам выступлений в номинацию на выбывание попали Месяц, Лягушка и Колибри.

Зрители спасли Месяца, а члены жюри — Лягушку. Маску сняла Колибри. Под ней скрывалась заслуженная артистка России Зара.

В 10-м выпуске также появились две гостевые маски — Сеньор Помидор (певец Артур Пирожков) и Виолончель (продюсер Иосиф Пригожин).

Кто побеждал в предыдущих сезонах шоу «Маска»

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне победу одержал экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял певец Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).

