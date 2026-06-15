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15 июня 2026 в 16:51

Россиян предупредили о штрафах за нарушение правил рыбалки

Юрист Матюшенков: добыча рыбы в местах нереста запрещена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Добыча рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним запрещена и является уголовно наказуемой, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. В беседе с интернет-изданием Regions эксперт отметил, что также уголовная ответственность наступит в случае, если будет использоваться моторная лодка, сети, электроудочки, взрывчатые или химические вещества. Юрист обратил внимание, что преступлением считается причинение крупного ущерба водным биологическим ресурсам.

Преступление считается оконченным не только тогда, когда рыба фактически добыта. В ряде случаев достаточно самого начала незаконного промысла запрещенным способом или в запрещенном месте, — пояснил Матюшенков.

Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, что водители могут не возить в машине аптечку. Он отметил, что за отсутствие или просрочку не предусмотрена административная ответственность, как и штраф.

Общество
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