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09 июня 2026 в 14:51

Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку

Юрист Воропаев: водители не обязаны иметь аптечку в машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Водители могут не возить в машине аптечку, рассказал «Газете.Ru» автомобильный юрист Лев Воропаев. Он отметил, что за отсутствие или просрочку не предусмотрена административная ответственность, как и штраф.

У нас в 2023 году, в сентябре месяце, были внесены изменения в приложение к правилам дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. И там был исключен пункт о том, что водитель обязан при себе иметь (то есть в автомобиле) аптечку, — рассказал Воропаев.

Ранее Ирина Ярцева рассказала, что в дачную аптечку нужно обязательно добавить антигистаминные и обезболивающие препараты, мазь от герпеса и специальный клещедер. Она также порекомендовала взять с собой перекись водорода и водный раствор йода.

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